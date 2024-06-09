atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

- Ülke sınırlarını aşan bir şöhretiniz var. Ama ekip arkadaşlarınız hep sizin alçak gönüllüğünüzden bahsediyor...

- Ben konservatuar kökenli bir oyuncuyum. Bizim için disiplin çok önemli ve şart bir üst başlıktır. Disiplini olmayan insanlarla mümkün olduğunca çalışmamayı seçiyorum. Sorumluluk bilinciyle sete gelen arkadaşlar benim için çok değerli. Onlar yaptıkları işe ne kadar çok değer verirse, biz de onların yanında o kadar çok durmaya çalışıyoruz. Özellikle genç oyuncu arkadaşlarımızın mümkün olduğu kadar varsa atladıkları bir şey düzeltmeye çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çünkü tabiri caizse biz set abisiyiz artık. Bize de set abiliği, set ablalığı yapan birçok değerli oyuncular oldu. Biz de onları düstur edinerek o yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncuların sette egosantrik davranışlar içerisinde olduğunu duyuyoruz, görüyoruz sanırım bunu star olmanın şartı olarak görüyorlar. Ama açıkçası bu benlik bir şey değil. Ben setle birlikle yaşamayı, setle birlikte yiyip içmeyi, onlarla hareket etmeyi, onlarla birlikte refleks göstermeyi seven bir adamım. Benim, setim içerisindeki duruşumun, davranışımın setin karakterini değiştirdiğini düşünürüm. Yani siz sette nasıl oturup kalkarsanız, insanlarda size o tür tepkiler verirler. Ama ben sette insanların dertleriyle ilgilenmeyi, konuşmayı, paylaşmayı, sorunlarını çözmeyi seviyorum. Bu da kocaman bir ekip ruhu oluşturuyor.

