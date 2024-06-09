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Haberler Galeri atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:38

atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, atv'nin yeni yarışması Alan ile 13 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Bu vesile ile bir araya geldiğimiz Oktay Kaynarca ile kariyerini ve özel hayatını konuştuk. Usta oyuncu Oktay Kaynarca "Konservatuar kökenliyim. Bizim için disiplin çok önemlidir. Özellikle genç oyuncuların varsa atladıkları bir şey düzeltmeye çalışıyoruz. Tabiri caizse biz set abisiyiz artık" dedi.

MERVE YURTYAPAN
atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

SETİN ABİSİ OLMAYI SEVİYORUM

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Şöhret benim için çok değerli bir durum değil. Ama işimizin bir parçası ve bunu iyi yönetmeliyiz. Şöhret birden insanın başını döndürüp saçma sapan bir hale getirebilir. İyi yönetilmezse sizi geriye düşürür. Bir süre sonra kendi kendinin düşmanı olursun" diyor

atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

Oyunculuk, sahne, sunuculuk, yapımcılık... On parmağında on marifet olan isimlerden Oktay Kaynarca. Rol aldığı her projeyi dünyada tanınan bir iş haline getiren, oynadığı her karakteri yıldızlaştıran bir oyuncu. Kaynarca, şimdilerde atv ekranının iddialı yarışma programı Alan ile izleyiciyi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

Ünlü oyuncuyla bir araya geldik, ülke sınırlarını aşan şöhretini, Oktay Kaynarca markasını nasıl yönettiğini ve özel hayatını konuştuk.
13 Haziran Perşembe günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan yarışmanın tüm detaylarını da kendisinden dinledik.
- Rol aldığınız projeler tüm dünyada yayınlanıyor. Büyük bir hayran kitleniz var. Bu sevgi farklı bir sorumluluk da getiriyor mu?
- Tabii ki sorumluluk getiriyor fakat sadece aktör olarak yaptığımız işlerden dolayı sorumluluk altında yaşamak duygusu bana yanlış gelir. Zaten bu işi yapmasak da, mühendis, doktor, muhasebeci de olsak sorumluluk önemli bir meziyet. Herkesin sorumluluğunu bilmesi, insanlara saygı duyması, vicdanlı olması önemli. Yani dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor olma duygusuyla yaşıyor olmak. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu söylediğim şeylerin çok geliştiğini görüyoruz. Tabii yaptığımız işin gereği bizi öne çıkarması, insanlar tarafından biliniyor olmamız ayrı bir parantez. Sonuçta örnek temsil ediyorsunuz.

atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

- Ülke sınırlarını aşan bir şöhretiniz var. Ama ekip arkadaşlarınız hep sizin alçak gönüllüğünüzden bahsediyor...
- Ben konservatuar kökenli bir oyuncuyum. Bizim için disiplin çok önemli ve şart bir üst başlıktır. Disiplini olmayan insanlarla mümkün olduğunca çalışmamayı seçiyorum. Sorumluluk bilinciyle sete gelen arkadaşlar benim için çok değerli. Onlar yaptıkları işe ne kadar çok değer verirse, biz de onların yanında o kadar çok durmaya çalışıyoruz. Özellikle genç oyuncu arkadaşlarımızın mümkün olduğu kadar varsa atladıkları bir şey düzeltmeye çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çünkü tabiri caizse biz set abisiyiz artık. Bize de set abiliği, set ablalığı yapan birçok değerli oyuncular oldu. Biz de onları düstur edinerek o yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncuların sette egosantrik davranışlar içerisinde olduğunu duyuyoruz, görüyoruz sanırım bunu star olmanın şartı olarak görüyorlar. Ama açıkçası bu benlik bir şey değil. Ben setle birlikle yaşamayı, setle birlikte yiyip içmeyi, onlarla hareket etmeyi, onlarla birlikte refleks göstermeyi seven bir adamım. Benim, setim içerisindeki duruşumun, davranışımın setin karakterini değiştirdiğini düşünürüm. Yani siz sette nasıl oturup kalkarsanız, insanlarda size o tür tepkiler verirler. Ama ben sette insanların dertleriyle ilgilenmeyi, konuşmayı, paylaşmayı, sorunlarını çözmeyi seviyorum. Bu da kocaman bir ekip ruhu oluşturuyor.

atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”

- Oktay Kaynarca bir marka oldu. Böyle bir kariyer yolculuğunu hayal etmiş miydiniz?
- Önce hayal edeceksiniz. Hayalleri olmayan insanlar sadece başkalarının hayalleriyle yetinmek zorunda kalırlar. Bizim hayalimiz de hiç bitmiyor. Yaptıklarımız ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hayalimiz hep devam ediyor.

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