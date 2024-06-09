Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
06:38
atv’nin yeni yarışması Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan samimi açıklamalar! “Şöhreti iyi yönetmezsen kendi kendinin düşmanı olursun”
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, atv'nin yeni yarışması Alan ile 13 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Bu vesile ile bir araya geldiğimiz Oktay Kaynarca ile kariyerini ve özel hayatını konuştuk. Usta oyuncu Oktay Kaynarca "Konservatuar kökenliyim. Bizim için disiplin çok önemlidir. Özellikle genç oyuncuların varsa atladıkları bir şey düzeltmeye çalışıyoruz. Tabiri caizse biz set abisiyiz artık" dedi.