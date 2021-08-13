Avlu’nun yıldızı Selen Seyven anne olmak için gün sayıyor! Karnı bununda böyle poz verdi!

Son olarak "Avlu" dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven, geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir ekranlaran uzak olan oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi "Biz evlendik... Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemiz şahitliğinde:)" sözleriyle sosyal medya hesabından duyuran Selen Seyven anne olmak için gün sayıyor. Selen Seyven bu kareyi "Son 8 hafta" notuyla paylaşmıştı. Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin, kızları olacak. Selen Seyven bu karenin altına ise "Seni bekliyoruz" yazdı...