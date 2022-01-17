Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı "Ada Masalı" dizisi geçen haftalarda final yapmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan oyuncuların, kısa süre sonra birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aşkını itiraf eden "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle Navruz, Turan ile beraberliğine tam gaz devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, son olarak 32 yaşına giren sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde şaşırtan bir sürpriz yaptı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.