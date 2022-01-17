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Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan Alp Navruz'a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:56

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz'a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı "Ada Masalı" dizisi geçen haftalarda final yapmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan oyuncuların, kısa süre sonra birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aşkını itiraf eden "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle Navruz, Turan ile beraberliğine tam gaz devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, son olarak 32 yaşına giren sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde şaşırtan bir sürpriz yaptı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Ünlü oyuncu Alp Navruz, iki gün önce 32 yaşına girdi.

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Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

SEVGİLİSİNİ ŞAŞIRTTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayça Ayşin Turan, oyunculuğun yanı sıra Edebiyat ile ilgilenen sevgilisi Alp Navruz'a doğum günü hediyesi olarak sürpriz bir jestte bulundu.

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Ayça Ayşin Turan, sevgilisi adına popüler bir yayınevi ile anlaştı.

Ayça Ayşin Turan Alp Navruz’a doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki... Jestiyle sevgilisinin ayaklarını yerden kesti!

Sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Navruz, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini kitap haline getirebilecek.

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