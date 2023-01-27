Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:16

Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! 'Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?'

Usta oyuncu Şebnem Özinal, rol aldığı Seninle Evlenir Miyim? adlı oyunu sahnelemek için gittiği Aydın'da büyük şok yaşadı. Kulisin soğuk, tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören Şebnem Özinal isyan etti. İşte tüm detaylar...