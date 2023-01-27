Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, Seninle Evlenir Miyim? adlı tiyatro oyununu sahnelemek için önceki gün Aydın'a gitti. Özinal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezindeki kulisin durumunu görünce şok yaşadı. ODADA PERDE YOKTU Pislik içinde olan tuvaleti, perdeleri olmayan giyinme odalarını kaydeden oyuncu, bu görüntüleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaştı. PARA VERİP KİRALIYORUZ Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, 'İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?' dedi. ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR? İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktüalite dergisinde tiyatro röportajları da yapmıştır. 1991 yılında Seray Sever, Defne Samyeli, Aslıhan Koruyan, Pınar Özdemir gibi isimlerle Miss Turkey yarışmasına katılmıştır. Daha sonra, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok Televizyon ve Sinema çalışması da yapmaktadır. 2005 yılında evlendiği Şefik Öztek'ten 2018 yılında boşanmıştır.