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Haberler Galeri Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! 'Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?'
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:16

Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! 'Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?'

Usta oyuncu Şebnem Özinal, rol aldığı Seninle Evlenir Miyim? adlı oyunu sahnelemek için gittiği Aydın'da büyük şok yaşadı. Kulisin soğuk, tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu gören Şebnem Özinal isyan etti. İşte tüm detaylar...

ÖMER KARAHAN
Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, Seninle Evlenir Miyim? adlı tiyatro oyununu sahnelemek için önceki gün Aydın'a gitti. Özinal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezindeki kulisin durumunu görünce şok yaşadı.

Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

ODADA PERDE YOKTU

Pislik içinde olan tuvaleti, perdeleri olmayan giyinme odalarını kaydeden oyuncu, bu görüntüleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da etiketleyerek paylaştı.

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Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

PARA VERİP KİRALIYORUZ

Karşılaştıkları manzaraya çok sinirlenen Şebnem Özinal, "İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın.

Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık.

Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! ’Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?’

Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" dedi.

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