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Haberler Galeri Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 12.09.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 14:45

Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

Dizi partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel fırsatını bulunca soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında alıyor. Tatilde de bol bol zaman geçirdiği ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye düşkünlüğü ile bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozlarına "Güzel teyze" orumları yağdı. Tüm sevimliliği ile poz veren Aylin Mavi, spor şıklığı ile göz dolduran teyzesi Hande Erçel'den adeta rol çaldı.. İşte Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile iç ısıtan pozları...

Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor.

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Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel fırsatını bulunca soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında alıyor.

Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

Tatilde de bol bol zaman geçirdiği ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye düşkünlüğü ile bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı.

Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı! Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı...

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozlarına "Güzel teyze" orumları yağdı.

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