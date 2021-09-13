Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Dizi partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel fırsatını bulunca soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında alıyor. Tatilde de bol bol zaman geçirdiği ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye düşkünlüğü ile bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozlarına "Güzel teyze" orumları yağdı. Tüm sevimliliği ile poz veren Aylin Mavi, spor şıklığı ile göz dolduran teyzesi Hande Erçel'den adeta rol çaldı.. İşte Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile iç ısıtan pozları...