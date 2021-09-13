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Haberler Galeri Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:13

Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Dizi partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel fırsatını bulunca soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında alıyor. Tatilde de bol bol zaman geçirdiği ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye düşkünlüğü ile bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozlarına "Güzel teyze" orumları yağdı. Tüm sevimliliği ile poz veren Aylin Mavi, spor şıklığı ile göz dolduran teyzesi Hande Erçel'den adeta rol çaldı.. İşte Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile iç ısıtan pozları...

Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor.

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Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel fırsatını bulunca soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında alıyor.

Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Tatilde de bol bol zaman geçirdiği ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'ye düşkünlüğü ile bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini topladı.

Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozlarına "Güzel teyze" orumları yağdı.

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