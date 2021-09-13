Hande Erçel’in yeğeni Mavi ile ev hallerine beğeni yağdı... Aylin Mavi teyzesinden rol çaldı!

İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor.