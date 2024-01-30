Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Ancak geçen günlerde Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Esin Çepni, ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.