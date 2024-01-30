Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:30
Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...
Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açmıştı. Çepni, Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak Görgen'le ayrıldığı iddia edilen ünlü isim, eski sevgilisinin formasını satışa çıkardı.