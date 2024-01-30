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Haberler Galeri Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:30

Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açmıştı. Çepni, Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak Görgen'le ayrıldığı iddia edilen ünlü isim, eski sevgilisinin formasını satışa çıkardı.

Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

"Kafalar" grubunun üyelerinden Bilal Hancı, Esin Çepni ile birlikteliğini iki yıl önce nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış ve boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Ancak geçen günlerde Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Esin Çepni, ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı.

Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu.

Esin Çepni kaleci sevgilisinden ayrıldı! İlk işi bakın ne oldu? Bilal Hancı’dan boşandıktan sonra Rizespor’un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşıyordu...

Eşi Bilal Hancı'nın, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şunları söylemişti:

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