Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
22:25
Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!
'Ayrılsak da Beraberiz', 'Seksenler' gibi televizyona damga vuran dizilerde canlandırdığı karakterlerle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Ayşe Tolga, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını açtı. Ayşe Tolga'nın 300 metrekare ve 3 katlı müstakil villasını görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncunun evinde kullandığı gri, bej ve toprak renkleri de dikkat çekti. İşte Ayşe Tolga'nın yeşillikler içindeki lüks villası!