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Haberler Galeri Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 22:25

Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Seksenler' gibi televizyona damga vuran dizilerde canlandırdığı karakterlerle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Ayşe Tolga, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını açtı. Ayşe Tolga'nın 300 metrekare ve 3 katlı müstakil villasını görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncunun evinde kullandığı gri, bej ve toprak renkleri de dikkat çekti. İşte Ayşe Tolga'nın yeşillikler içindeki lüks villası!

Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Seksenler' gibi televizyona damga vuran dizilerde canlandırdığı karakterlerle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Ayşe Tolga, özel hayatının yanı sıra şu sıralar evi ile de gündeme geldi.

Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga'nın 300 metrekare ve 3 katlı müstakil villasını görenler hayran kaldı.

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Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

13 YAŞINDAKİ KIZIYLA YAŞIYOR

Ünlü oyuncunun 13 yaşındaki kızı Can ve 3 kedisiyle birlikte yaşadığı ev ilgi gördü.

Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

3 KATLI 300 METREKARE…

Ayşe Tolga, 3 katlı, 300 metrekarelik müstakil evinin dekorasyonuyla dikkat çekti.

Ayşe Tolga’nın 3 katılı müstakil evi ilgi odağı oldu! İşte Ayşe Tolga’nın o lüks villası!

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ

Neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonlarının hakim olduğu ev, kısa sürede sosyal medyada da ilgi topladı.

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