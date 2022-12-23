Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:04

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade siyah büstiyeri ve transparan etek kombini ile büyüledi! Alev yağmuruna tutuldu

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu. Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni toplayan birçok markanın peşinden koştuğu güzel oyuncu dünyaca ünlü markanın düzenlediği geceye katıldı. Adata gecenin yıldızı oldu. İşte Nesrin Cavadzade göz kamaştıran paylaşımları…