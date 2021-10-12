Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

Şarkıcı estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor, beni hâlâ Türkiye'ye ilk geldiğim zamanki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun."