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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...
Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:49

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, değişimi ile sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Günel Zeynelova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir mekanda sahneye çıktı. Azeri kızı Günel sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı Günel Zeynelova estetik operasyon geçirdiği iddialarına yanıt verdi. Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklatmıştı. İşte bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in estetik açıklaması...

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, değişimi ile sık sık gündeme geliyor.

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

Şarkıcı Günel Zeynelova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir mekanda sahneye çıktı. Azeri kızı Günel sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

Şarkıcı Günel Zeynelova estetik operasyon geçirdiği iddialarına yanıt verdi.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

Şarkıcı estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor, beni hâlâ Türkiye'ye ilk geldiğim zamanki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun."

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