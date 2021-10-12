Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği abarttığı haberlerine sert çıktı: Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor...

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, değişimi ile sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Günel Zeynelova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir mekanda sahneye çıktı. Azeri kızı Günel sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı Günel Zeynelova estetik operasyon geçirdiği iddialarına yanıt verdi. Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklatmıştı. İşte bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in estetik açıklaması...