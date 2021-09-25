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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 25.09.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 11:51

Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan ve uzun süredir dillerde olan Azeri kızı Günel Zeynalova, 11 yıl sonra sahne alan İbrahim Tatlıses'in konserine katıldı. Konserde bir araya gelen ikiliden Zeynalova, o anları Instagram hesabında paylaştı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın paylaşımında bir kez daha değişimi dikkat çekti, tanınmaz halde olan şarkıcı yine daha dillere dolandı...

Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla 13 yaşında şöhreti yakalayan Azeri kızı Günel Zeynalova, son dönemde değişimiyle konuşuluyor.

Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Son olarak 11 yıl sonra sahneye çıkan Tatlıses'i yalnız bırakmayan ve kulisten pozlar paylaşan Günel paylaşımıyla olay oldu.

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Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Günel paylaşımında "Manevi babamdır. Beni sizlere sevenlerime tanıtandır. Yıllar sonra sizi izlemekten keyif aldım. Böyle bir ses bir daha gelmez…" dedi.

Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Ancak Günel'i görenler şoke oldu. Sahneye ilk çıktığında 13 yaşında olan Günel'in estetikli son görüntüsü o halinden bir daha genç gösteriyordu.

Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcıya "Kendine ne yaptın?" yorumları yağdı.

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