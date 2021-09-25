Azeri kızı Günel Zeynalova yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile bir arada! Günel Zeynalova’nın değişimi ağızları açık bıraktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızıGünel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan ve uzun süredir dillerde olan Azeri kızı Günel Zeynalova, 11 yıl sonra sahne alan İbrahim Tatlıses'in konserine katıldı. Konserde bir araya gelen ikiliden Zeynalova, o anları Instagram hesabında paylaştı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın paylaşımında bir kez daha değişimi dikkat çekti, tanınmaz halde olan şarkıcı yine daha dillere dolandı...