Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
15:10
Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına net cevap! "Küsmemek için mücadele verirken..."
Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden ikiz kızlarının olduğu, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Duygu Nebioğlu ve Akpınar arasındaki sular durulmazken, dün Nebioğlu'nun bir paylaşımı 'baba-kız arasındaki gerginlik bitti mi?' sorusunu doğurmuştu. Ancak çok geçmeden Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına çok net bir cevap geldi.