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Haberler Galeri Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına net cevap! "Küsmemek için mücadele verirken..."
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:10

Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına net cevap! "Küsmemek için mücadele verirken..."

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden ikiz kızlarının olduğu, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Duygu Nebioğlu ve Akpınar arasındaki sular durulmazken, dün Nebioğlu'nun bir paylaşımı 'baba-kız arasındaki gerginlik bitti mi?' sorusunu doğurmuştu. Ancak çok geçmeden Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına çok net bir cevap geldi.

Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan barışma iddialarına net cevap! Küsmemek için mücadele verirken...

Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak birkaç ay önce ortaya çıkan gerçekle Yeşilçam oyuncusu magazinin kalbine oturmuştu.

Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan barışma iddialarına net cevap! Küsmemek için mücadele verirken...

Oyuncu Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

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Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan barışma iddialarına net cevap! Küsmemek için mücadele verirken...

"ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler.

Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan barışma iddialarına net cevap! Küsmemek için mücadele verirken...

"MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı."

Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan barışma iddialarına net cevap! Küsmemek için mücadele verirken...

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.