Babası öldüğünde yalnızca 11 yaşında olan Paris Jackson, şu anda 20 yaşında ve genç kız olmanın keyfini çıkarıyor. Babasının ölümünün ardından intihar girişimiyle hastaneye de yatırılan Paris, sosyal medya sayesinde bir nevi terapi görmüş gibi mutlu görünüyor.
Giriş Tarihi: 05.04.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 10:18
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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?
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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?