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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...'ın kızı şimdi ne yapıyor?

Babası öldüğünde yalnızca 11 yaşında olan , şu anda 20 yaşında ve genç kız olmanın keyfini çıkarıyor. Babasının ölümünün ardından intihar girişimiyle hastaneye de yatırılan Paris, sosyal medya sayesinde bir nevi terapi görmüş gibi mutlu görünüyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 10:18
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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?

Pop müziğin efsanesi 'ın 20 yaşındaki kızı , kelimenin tam anlamıyla her gün görüntüsünü değiştiriyor.

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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?
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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?

Son birkaç aydır sürekli değiştirdiği saç rengi ve modeliyle dikkat çeken Jackson, şimdilerde 20 yaşında.

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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?

'ın Debbie Rowe ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 1998 doğumlu Paris, babası hayattayken kameralardan uzak duruyordu.

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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?

Hatta baba , Paris ve kardeşlerinin yüzünü magazin basınından uzak tutmak için genellikle peçe ile kapatıyordu.

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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?
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Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte 'ın kızı şimdi ne yapıyor?
Babası öldüğünde 11 yaşındaydı...İşte Michael Jackson'ın kızı şimdi ne yapıyor?

Çocukların eğitimi de evde sürdürülüyordu.

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