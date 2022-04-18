Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
15:27
Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey'den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!
Şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, Şubat 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış; geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İki yıl önce babasını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü şarkıcı, "Babam çok kötü bir kocaydı" itirafıyla magazine damga vurdu. İşte Merve Özbey'in açıklamasının detayları...