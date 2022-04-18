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Haberler Galeri Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey'den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:27

Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey'den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

Şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, Şubat 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış; geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. İki yıl önce babasını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü şarkıcı, "Babam çok kötü bir kocaydı" itirafıyla magazine damga vurdu. İşte Merve Özbey'in açıklamasının detayları...

Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey’den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

İş insanı Kenan Koçak ile Şubat 2020'de nikah masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğiyle dikkat çekiyor.

Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey’den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

Özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey’den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

Merve Özbey, son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.

Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey’den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

Çocukluğuna dönen Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi.

Babasını iki yıl önce kaybeden Merve Özbey’den şaşırtan itiraf: Kötü bir kocaydı!

"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.

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