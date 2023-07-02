Babasının izinden gidiyor! Demet Şener'in 14 yaşında "Sayı kralı' olan oğlu Ömer Kutluay ile pozuna yorum yağdı! "Tıpkı babası"

Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener'e yorum ve beğeni yağdı! Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'den olan oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti. U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Kutluay 14 yaşındaki "Sayı kralı' olmuştu. Manken annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay, babası İbrahim Kutluay'a benzetildi. Demet Şener'in oğlu Ömer'e "Babasının kopyası" yorumları yapıldı... İşte deneyimli manken Demet Şener'in oğlu Ömer ile tatil kareleri...