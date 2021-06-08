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Haberler Galeri Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 06:18

ile birbirine girdi! sözler!

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine Photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan, '' ve '' yarışmaları ile ünlenen 'u işe aldığını duyurunca olanlar oldu. Yasin, konu hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

'' yarışmasıyla adını duyuran , geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

"AYLIK 5 BİN TL MAAŞ"

Aylık 5 bin TL karşılığında arkadaş arayan , bu kişiyi bulduğunu duyurmuştu: Arkadaşımı buldum, 'daki . CV'sini gönderdi fakat Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak.

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Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin komik çocuk ''da onu izlerken çok eğleniyordum. Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim.

Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

"100 BİN TL'YE YANIMDA GEZDİRMEM"

Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklama sonrası , sosyal medyada bir mesajı ifşa etti. Bir kadına karşı kullandığı sözlerin çirkin olduğunu söyleyen kullanıcılar, eski yarışmasını eleştirdi.

Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

Yasin Obuz, Bahar Candan'a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bahar seni 5 bin TL'ye değil, 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden, seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın..."

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