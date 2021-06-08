Bahar Candan ile Yasin Obuz birbirine girdi! Skandal sözler!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine Photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan, 'Survivor' ve 'Masterchef Türkiye' yarışmaları ile ünlenen Yasin Obuz'u işe aldığını duyurunca olanlar oldu. Yasin, konu hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.