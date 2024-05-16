Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
07:20
Bahar Candan örgütün gizli kasası çıktı! Sazan sarmalı ile 41.5 milyon vurgun!
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkındaki iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Stil yarışması ile ünlenen Bahar Candan - Nihal Candan kardeşlerin de içerisinde yer aldığı şebekenin, 'Sazan sarmalı' yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli bir şekilde vatandaşlara satma vaadinde bulundukları belirlendi. Bahar Candan'ın örgütün gizli muhasebecisi ve kasası olduğu saptanırken, çetenin bu yöntemle yaklaşık 41.5 milyon vurgun yaptığı belirlendi. Bakın örgüt bu parayı ne yapmış... İşte iddianamenin ayrıntıları...