Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.