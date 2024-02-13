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Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:38

Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar'dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş dünyaevine girmişti. Evlendiğinde hamile olan Demet Evgar kısa bir süre sonra kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile paylaşımları ilgi ile takip eden Demet Evgar'dan yeni video geldi. Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kızı Mavi ile eğlendikleri anlardan oluşan bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Güzel anne Demet Evgar ile minik kızı Mavi'ye beğeni ve yorum yağdı...

Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü.

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Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Evlendiğinde hamile olan Demet Evgar kısa bir süre sonra kızı Mavi'yi kucağına almıştı.

Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar’dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...

Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile paylaşımları ilgi ile takip eden Demet Evgar'dan yeni video geldi.

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