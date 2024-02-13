Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:38
Bahar dizisi ile geri dönen Demet Evgar'dan kızı Mavi ile içleri ısıtan paylaşım! Minik Mavi sarı saçlarıyla hayran bıraktı...
Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş dünyaevine girmişti. Evlendiğinde hamile olan Demet Evgar kısa bir süre sonra kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile paylaşımları ilgi ile takip eden Demet Evgar'dan yeni video geldi. Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kızı Mavi ile eğlendikleri anlardan oluşan bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Güzel anne Demet Evgar ile minik kızı Mavi'ye beğeni ve yorum yağdı...