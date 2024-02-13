Demet Evgar'dan kızı Mavi ile kalpleri ısıtan paylaşım | Video
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 2022 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Levent Babataş ile evlendi ve kızı Mavi'yi doğurdu. Demet Evgar, son olarak kızı Mavi ile bir paylaşım yaparak adeta kalpleri ısıttı.
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