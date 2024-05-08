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Haberler Galeri Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:34

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Demet Evgar'dan açıklama geldi! Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı, hayranları mesaj yağmuruna tuttu... Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar aynı zamanda bir anne. Hem 6 gün set, hem minik kızı Mavi bir de üstüne evini taşıyan Demet Evgar son olarak sosyal medya hesabından bitkin ve yorgun bir görüntü ile paylaşımda bulundu. Demet Evgar, Bahar dizisinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığına dair açıklamada bulundu. İşte Demet Evgar'ın Bahar açıklaması...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Bahar dizisi neden yayınlanmadı? diye merak eden izleyenlerine başrol oyuncusu Demet Evgar'dan açıklama geldi. Demet Evrar "Tipim de biraz kayık idare edin" diyerek paylaştığı videosunda hayranlarına gerçeği açıkladı...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı, hayranları mesaj yağmuruna tuttu... Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar aynı zamanda bir anne. Hem 6 gün set, hem minik kızı Mavi bir de üstüne evini taşıyan Demet Evgar son olarak sosyal medya hesabından bitkin ve yorgun bir görüntü ile paylaşımda bulundu.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Demet Evgar, Bahar dizisinin yeni bölümünün arkadaşlarından birinin rahatsızlanması sonucu tamamlanamadığını açıkladı ve sitemde bulundu "Keşke dizi saatleri bu kadar uzun olmasa o zaman yayınlayabilirdik aslında belki çünkü büyük bir bölümünü çekmiştik" dedi. Güzel oyuncu sevenlerine anlayışları için teşekkür etti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Evgar, karavan ve set paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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