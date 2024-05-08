Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:34
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...
Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Demet Evgar'dan açıklama geldi! Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı, hayranları mesaj yağmuruna tuttu... Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar aynı zamanda bir anne. Hem 6 gün set, hem minik kızı Mavi bir de üstüne evini taşıyan Demet Evgar son olarak sosyal medya hesabından bitkin ve yorgun bir görüntü ile paylaşımda bulundu. Demet Evgar, Bahar dizisinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığına dair açıklamada bulundu. İşte Demet Evgar'ın Bahar açıklaması...