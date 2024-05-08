Bahar’ın yıldızı Demet Evgar gerçeği açıkladı! Bahar neden yayınlanmadı? Demet Evgar bitkin hali ile hayranlarını korkuttu...

Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı, hayranları mesaj yağmuruna tuttu... Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar aynı zamanda bir anne. Hem 6 gün set, hem minik kızı Mavi bir de üstüne evini taşıyan Demet Evgar son olarak sosyal medya hesabından bitkin ve yorgun bir görüntü ile paylaşımda bulundu.