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Haberler Galeri Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:18

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Demet Evgar set pozlarıyla hayran bıraktı... Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar'ın karavan pozu sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar'ın paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu adeta güzelliğini sergiledi. Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'a beğeni yağdı...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi’yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Evgar, karavan ve set paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi’yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi’yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi’yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, özel hayatında eşi ve kız Mavi ile gözlerden sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi’yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!

43 yaşındaki Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara fırtına gibi döndü.

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