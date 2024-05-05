Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
14:18
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!
Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Demet Evgar set pozlarıyla hayran bıraktı... Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar'ın karavan pozu sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar'ın paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu adeta güzelliğini sergiledi. Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'a beğeni yağdı...