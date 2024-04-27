Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
14:29
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline yorum yağdı "Çilleri yok muymuş?"
Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın son olarak sıfır makyaj hali ilgi odağı oldu. Bahar'ın sarışın güzeli Demet Evgar'ın makyajsız haline beğeni ve yorum yağdı...