Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Aşkım için savaşırım!

Giriş Tarihi: 16.09.2022 10:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
10:40
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Merih Öztürk, '10 parmağında 10 marife' dediğimiz türden bir kariyere sahip. Çok küçük yaşlardan itibaren birçok markanın reklam yüzü olan, sonrasında podyumlarda boy gösteren tescilli model Merih Öztürk'ü, şimdilerde yer aldığını Balkan Ninnisi dizisindeki hayat verdiği 'Jovanka' karakteri ile izliyoruz. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Merih Öztürk, sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlünü fethetti. Güzel gülüşü ile kalpleri ısıtan Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk ile kariyer yolculuğunu ve bilinmeyenlerini konuştuk. İşte Merih Öztürk'ün GÜNAYDIN'a özel samimi açıklamaları...