Baskül Ailesi’nin Fidan’ı 160 kilodan 59 kiloya düştü gören hayret etti! Oyuncu Gamze Gözalan iğne ipliğe döndü!

"Şişman bir aileyi anlatan 'Baskül Ailesi' şu an ekrana gelse ciddi anlamda eleştirilir ve tartışmalara neden olur muydu?" sorusuna Gözalan, şu cevabı vermişti:

"Sosyal medyada kesinlikle infial yaratabilirdi. Kilom sayesinde o diziden başrolü aldım. 'Baskül Ailesi', hiç unutulmadı. Sit-com'un da dönüş noktasıdır. Kilo, bizim sektörde çok önemli. Hayatımı bitiren ve bu meslekte istediğim noktaya gelmemi engelleyen kilolarım ve bana verdiği sıkıntıdır. Çünkü ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti. Şimdi ise 'Baskül Ailesi'ndeki o kız olduğuma inanamıyorlar. Şişmanlıkla ilgili çok az film yapıldı ama 'Baskül Ailesi' gibi bir şey de olmadı. Zaten Hazal Kaya'nın dediği gibi kadınlar kilo alınca başrolü oynatmazlar."