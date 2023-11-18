Baskül Ailesi’nin Fidan’ı 160 kilodan 59 kiloya düştü gören hayret etti! Oyuncu Gamze Gözalan iğne ipliğe döndü!

Şimdilerde 61 yaşındaki olan ve incecik kalan Gamze Gözalan kilolu olduğu dönemlerde yaşadıklarını "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" sözleriyle anlatmıştı. Bir döneme damga vuran 'Baskül Ailesi' dizisinin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile ağızları açık bıraktı. Baskül Ailesi'nde evin kilolu üyelerinden olan o dönem 160 kiloya kadar çıkan sempatik oyuncu Gamze Gözalan zaman içinde 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali...