Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:00

Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda deniz paylaşımları geldi. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten yeni paylaşım geldi. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik'ten sahil pozları...

Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Havaların ısınmasıyla deniz sezonunu açan ünlü oyuncu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Burcu Biricik, denizde böyle poz verdi... Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber gelmişti.

Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

SON DAKİKA