Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Havaların ısınmasıyla deniz sezonunu açan ünlü oyuncu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Burcu Biricik, denizde böyle poz verdi... Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...