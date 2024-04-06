Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
09:00
Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı
"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda deniz paylaşımları geldi. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten yeni paylaşım geldi. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik'ten sahil pozları...