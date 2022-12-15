Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:41

Bebek bekleyen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak “Yavrusu konforlu büyüsün” diye taşınıyor! Aslı Enver aradığı villayı Beykoz’da buldu!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde evlendi. Hamile olduğu ortaya çıktı. "Yavrusu konforlu büyüsün" diye de Beykoz Konakları'nda villa baktı. Kirası 230 bin TL'lik eve bayıldı. Taşınması Evlendikten hemen sonra bebek beklediği ortaya çıkan Aslı Enver, ilk kez konuştu. Her şeyin çok yeni olduğunu söyleyen güzel oyuncunun şimdilerde yeni ev arayışında olduğu da öğrenildi Aslı Enver hamileliğin ardından rol alacağı diziden ayrılmıştı.