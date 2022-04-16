Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
12:05
Ünlü oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve İKSV ortaklığında 41. İstanbul Film Festivali'nin Nişantaşı'nda yapılan bir gösterimine yakın arkadaşı Selen Öztürk'le birlikte katıldı. İKSV'nin jüri üyesi de olan Evgar, karnı burnunda haliyle dikkat çekti. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakında zamanda nikah masasına oturan ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar, bakın sorulara nasıl tepki verdi...