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Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 12:05

Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve İKSV ortaklığında 41. İstanbul Film Festivali'nin Nişantaşı'nda yapılan bir gösterimine yakın arkadaşı Selen Öztürk'le birlikte katıldı. İKSV'nin jüri üyesi de olan Evgar, karnı burnunda haliyle dikkat çekti. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakında zamanda nikah masasına oturan ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Demet Evgar, bakın sorulara nasıl tepki verdi...

Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Evgar ve Babataş'ın bu sürpriz nikahı sonrası Evgar'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Bir film gösteriminde görüntülenen Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı.

Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları, "Başka bir zaman konuşalım olur mu?" diyerek geçiştirdi.

Bebek göründü! Demet Evgar karnı burnunda objektiflere böyle takıldı...

Evgar'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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