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Haberler Galeri ‘Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:54

Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.

‘Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

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‘Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor!

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır.

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‘Behçet Şavlı’ BBCS’nin dengelerini değiştiriyor!

Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.

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