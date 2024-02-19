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Haberler Galeri Mustafa Üstündağ 'Behçet Şavlı' karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam'da!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:51

Mustafa Üstündağ 'Behçet Şavlı' karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam'da!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.

Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam’da!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam’da!

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır.

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Mustafa Üstündağ ’Behçet Şavlı’ karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam’da!

Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.

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