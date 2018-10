Benim filmlerimde oynayanlar, gerçek hayatta görebileceğiniz insanlar. Ben bir avcıyım; oyuncunun kişiliğini avlıyorum, 'Mış gibi yapma, ol' diyorum. Ben her zaman oyuncuları serbest bırakırım. Önemli olan oyuncunun canlandıracağı karakteri hissetmesidir. Oyuncuyu özgür bırakırsanız daha fazlasını alırsınız." 2007'de çektiği 'The Man from London' ile Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan Tarr, 2011 yapımı 'The Turin Horse' ile Berlin'de Gümüş Ayı ve FIPRESCI Ödülü'nü kazandı. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde jüri başkanlıkları yaptı.

Tarr, 2013'te ise yönetmenliği bırakarak sinemacılara eğitimler vermeye başladı.