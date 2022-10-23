Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem: Çok zorluk ve yokluk çektim!

Giriş Tarihi: 23.10.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
09:00
Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem, samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu Eren Vurdem "Reytinglerdeki başarı sorumluluğumuzu artırıyor. Daha özverili ve titiz çalışmayı gerektiriyor. Ayrıca motivasyonumuzu da yükseltiyor" dedi. "Oyunculuk hayalime ulaşmak için çok çabaladım. Zorluk ve yokluk çektim" diyen Eren Vurdem, bugüne kadar rol aldığı bütün projelerde canlandırdığı karakterleri parlatan bir oyuncu oldu. Yine bizi şaşırtmadı ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam'daki Azamet karakterini kısa sürede tüm izleyicilere sevdirdi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in çok özel açıklamaları...