Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem: Çok zorluk ve yokluk çektim!

EKİP RUHU ÇOK ÖNEMLİ

Reytinglerin zirvesinde bir dizi. Bu sorumluluğunuzu artırıyor mu?

Tabii ki artırıyor. Sizi her hafta izleyen, takip eden ve destekleyen bir kitlenin olması beraberinde bir sorumlulukta getiriyor. Daha da özverili ve titiz çalışmayı gerektiriyor. Motivasyonunuzu da yükseltiyor.

Sizce dizinin başarısındaki en önemli faktör nedir?

İnanarak ve işini severek yapan insanların bir arada oluşu ve ekip ruhu en önemli faktörlerden. Tabii ki senaryo ve işin dinamiği de çok büyük bir etken. Projemizin seyircide bu şekilde karşılık bulması hepimizi mutlu ediyor.