OKTAY KAYNARCA BİR DAKİKA DURMUYOR

Oktay Kaynarca setin her alanına hakim, kendi sahneleri olmasa bile oyuncuların yanında onlara destek oluyor. Onunla çalışmak hem mesleki anlamda hem de arkadaşlık anlamında size neler kattı?

Oktay Kaynarca neredeyse yerinde hiç durmaz, kafası hep bir şeylerle meşguldür. Eğlencelidir, şakalaşmayı sever. Rolünü oynarken, deneyimle geliştirdiği, kendine has teknikleri vardır. İşin yapımcısı olduğu kısmını setin içerisinde unutturmaya çalışır. 24 yıldır setlerdeyim. Şükürler olsun, birçok usta oyuncuyla ve iyi oyuncu arkadaşlarımla çalışma fırsatım oldu, hepsinin kendine has yöntemlerini tekniklerini gözlemledim. Oyunculuk geliştirilen ve her projede aşama kaydettiğin bir meslek.