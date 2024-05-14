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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem'e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:13

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem'e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Atv'nin sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı her zaman merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuruyor. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmıyor. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağıyor. Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem’e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi kim biliyor musunuz? Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medya gündem oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem’e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciden tam not alan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşulmuştu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem’e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Atv'nin iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem’e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem’e bakın! Benzerliklerine yorum yağdı...

Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı.

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