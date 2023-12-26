Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! "Mavi gözleri aileden miras"
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:12

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! "Mavi gözleri aileden miras"

Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Atv'nin iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çok güzelsiniz maşallah" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! Mavi gözleri aileden miras

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medya gündem oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! Mavi gözleri aileden miras

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciden tam not alan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! Mavi gözleri aileden miras

Atv'nin iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! Mavi gözleri aileden miras

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi Meryem hayran bıraktı! Mavi gözleri aileden miras

Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı.

SON DAKİKA