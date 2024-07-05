Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
06:52
Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil
Balıkesir'in Erdek ilçesi sahilinde oturan 7 komşu, kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajı temizletti. Ancak koruma altındaki deniz çayırlarını söktürdükleri için haklarında soruşturma başlatıldı. Hatırlarsanız Sinan Çetin Büyükada'daki evinin önüne 'İnsanlar geçmesin' diye yasaya aykırı şekilde duvar ördürmüştü. Şahan Gökbakar ise Marmaris'teki villasının önüne 'Başkaları denize girmesin' diye iskele yaptırıp 'Özel mülktür girilmez' tabelası asmıştı. Bazı yazlıkçılar sırf evleri var diye kendilerini ayrıcalıklı görüyor yasa masa takmıyor!