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Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 06:52

Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

Balıkesir'in Erdek ilçesi sahilinde oturan 7 komşu, kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajı temizletti. Ancak koruma altındaki deniz çayırlarını söktürdükleri için haklarında soruşturma başlatıldı. Hatırlarsanız Sinan Çetin Büyükada'daki evinin önüne 'İnsanlar geçmesin' diye yasaya aykırı şekilde duvar ördürmüştü. Şahan Gökbakar ise Marmaris'teki villasının önüne 'Başkaları denize girmesin' diye iskele yaptırıp 'Özel mülktür girilmez' tabelası asmıştı. Bazı yazlıkçılar sırf evleri var diye kendilerini ayrıcalıklı görüyor yasa masa takmıyor!

MEVLÜT TEZEL
Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

YAZLIKÇI BENCİLLİĞİ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran yedi ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri için soruşturma başlatıldı.

Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

Deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri ise ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizde temizlik yaptırdıklarını söylemişler.

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Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

Bak sen şunlara! Ayakları kuma değsin diye güzelim deniz çayırlarını toplatmışlar.

Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

Yapılan keyfi, bilinçli bir çevre katliamıdır. Deniz çayırlarını denizin ormanı gibi düşünebilirsiniz. Kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, üreme ve saklanma alanı oluşturur.

Bencilliğin bu kadarı! Sahiller babamızın malı değil

Deniz çayırları denizi filtre eden pinalara evsahipliği yapar. Böylece denizde oksijen üretimi artıyor.

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