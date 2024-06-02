’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:31
Aşları bitti ama yankıları devam ediyor… Tülin Koca ile Caner Toygar'nın şimdi ne yaptığı sosyal medyada gündem oldu. Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini ilk kez 2000'li yılların başında "Gelinim Olur musun?" programında duymuştuk. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı...