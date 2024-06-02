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Haberler Galeri 'Benimle Evlenir Misin?' programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:31

'Benimle Evlenir Misin?' programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Aşları bitti ama yankıları devam ediyor… Tülin Koca ile Caner Toygar'nın şimdi ne yaptığı sosyal medyada gündem oldu. Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini ilk kez 2000'li yılların başında "Gelinim Olur musun?" programında duymuştuk. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı...

’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Sosyal medyada merak konusu oldular... 2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.

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’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının Caner ile Tülin’i gönüllere taht kurmuştu! Tülin Koca ile Caner Toygar şimdi ne yapıyor!

Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı.

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