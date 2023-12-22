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Haberler Galeri Berdan Mardini'den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:49

Berdan Mardini'den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk itirafı ile şoke etmiş sonrasında sosyal medyada ünlenmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi aldattığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Şimdilerde güzellik salonu işleten ve sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapan Fatoş Yelliler dekolteli pozlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozları...

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Berdan Mardini'den sansasyonel boşanması ile ünlenen Fatoş Yelliler sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adeta nispet yapıyor. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cesur pozları...

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

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Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Fatoş Yelliler son olarak iddialı pozu ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler'in pozlarına yorum yağıyor.

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından sık sık dekolteli pozlar ile boy gösteriyor.

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