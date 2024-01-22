Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşanmıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra ayrı kalmaya dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti. Ancak çift 2022'nin haziran ayında bir kez daha yollarını ayırmıştı.