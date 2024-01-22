Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:55
Berdan Mardini'nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri Gökhan Göz yeniden sahnede! Ünlü çapkın Gökhan Göz bu sefer, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurdukları sunucu Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ilanı bizzat Bircan Bali'den geldi. Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz ile birlikteliğini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde ilan etti! Bircan Bali'nin Gökhan Göz ile aşk haberi sonrası sosyal medyada, ikilinin zamanında birbirleri hakkında yaptıkları hakaret ve tehdit içerikli konuşmalar hatırlatıldı...