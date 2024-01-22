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Haberler Galeri Berdan Mardini'nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 13:55

Berdan Mardini'nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri Gökhan Göz yeniden sahnede! Ünlü çapkın Gökhan Göz bu sefer, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurdukları sunucu Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ilanı bizzat Bircan Bali'den geldi. Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz ile birlikteliğini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde ilan etti! Bircan Bali'nin Gökhan Göz ile aşk haberi sonrası sosyal medyada, ikilinin zamanında birbirleri hakkında yaptıkları hakaret ve tehdit içerikli konuşmalar hatırlatıldı...

Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Sosyal medya hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı eşliğinde yeni aşkını ilan eden Bircan Bali'nin sevgilisi tanıdık çıktı! Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş kahramanı Gökhan Göz, Bircan Bali ile yeni bir aşka yelken açtı.

Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ilanı bizzat Bircan Bali'den geldi.

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Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşanmıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra ayrı kalmaya dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti. Ancak çift 2022'nin haziran ayında bir kez daha yollarını ayırmıştı.

Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz ile birlikteliğini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde ilan etti!

Berdan Mardini’nin eşi ile yasak aşk yaşamıştı... Bircan Bali programında yerden yere vurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etti!

Bircan Bali'nin Gökhan Göz ile aşk haberi sonrası sosyal medyada, ikilinin zamanında birbirleri hakkında yaptıkları hakaret ve tehdit içerikli konuşmalar hatırlatıldı...

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