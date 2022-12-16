Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
14:38
Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler'den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!
Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi. Survivor'a katılacağı kesinleşen Berdan Mardini'nin kendisi kadar eski eşi de konuşuluyor. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler doğum günü pozları ile dikkat çekti. Sık sık dekolteli pozlarını yayınlayan Fatoş Yelliler doğum gününde de yine güzelliğini konuşturdu. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in doğum günü kareleri...