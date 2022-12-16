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Haberler Galeri Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler'den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:38

Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler'den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi. Survivor'a katılacağı kesinleşen Berdan Mardini'nin kendisi kadar eski eşi de konuşuluyor. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler doğum günü pozları ile dikkat çekti. Sık sık dekolteli pozlarını yayınlayan Fatoş Yelliler doğum gününde de yine güzelliğini konuşturdu. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in doğum günü kareleri...

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu...

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den yeni pozlar geldi.

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Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Son olarak Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşınmıştı.

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den göndermeli kutlama! Doğum günü pozlarını ardı ardına paylaştı!

Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler'den doğum günü pozları geldi.

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