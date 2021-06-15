Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, son dönemde müjdeli haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu çift, 2009 yılında nikah masasına oturmuş, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olan ikili, yine bir erkek bebek sahibi olmuş, oğullarına Han adını vermişlerdi. Çiçeği burnunda anne Korel, üçüncü hamilelik haberiyle ise sevenlerini mutlu etmişti. Şimdilerde bir bebek daha bekleyen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Güzel anne müjdeli haberi, "Allah biliyor çok istedim..." sözleriyle duyurdu.