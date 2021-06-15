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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi "Allah biliyor çok istedim" sözleriyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 14:52

ve çiftinin üçüncü belli oldu! müjdeli haberi "Allah biliyor çok istedim" sözleriyle duyurdu...

ve , son dönemde müjdeli haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu çift, 2009 yılında nikah masasına oturmuş, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olan ikili, yine bir erkek bebek sahibi olmuş, oğullarına Han adını vermişlerdi. Çiçeği burnunda anne Korel, üçüncü hamilelik haberiyle ise sevenlerini mutlu etmişti. Şimdilerde bir bebek daha bekleyen ile Halit Ergenç, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Güzel anne müjdeli haberi, "Allah biliyor çok istedim..." sözleriyle duyurdu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

2009 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturan oyuncu , üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan çift oğulları Han'a eylül ayında kavuşmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

Çiçeği burnunda anne Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Bergüzar Korel müjdeli haberi Allah biliyor çok istedim sözleriyle duyurdu...

Güzel oyuncu bugün de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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