Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a gitti. Güzel oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında arkadaşı Serkan Altunorak'la görüntülendi.