Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a gelen Berrak Tüzünataç, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Serkan Altunorak'la eğlenceli dakikalar geçirdi. Milliyet'in haberin göre; 36 yaşındaki Tüzünataç, bir ara arkadaşlarıyla şezlongta otururken Serkan Altunorak'un sırtına zıpladı. İkilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı. INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTILAR Tüzünataç ve Altunorak, bu pozu sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. SON HALİ OLAY OLDU Öte yandan geçtiğimiz haftalarda paylaştığı fotoğrafı gündem olan ve takipçilerinden 'Bir deri bir kemik kaldı' şeklinde yorumlar alan güzel oyuncu, çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki göstermişti.