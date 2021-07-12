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Haberler Galeri Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:57

Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a gitti. Güzel oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında arkadaşı Serkan Altunorak'la görüntülendi.

Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a gelen Berrak Tüzünataç, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Serkan Altunorak'la eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Milliyet'in haberin göre; 36 yaşındaki Tüzünataç, bir ara arkadaşlarıyla şezlongta otururken Serkan Altunorak'un sırtına zıpladı. İkilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTILAR

Tüzünataç ve Altunorak, bu pozu sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

Berrak Tüzünataç ile Serkan Altunorak'ın eğlenceli halleri! Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı!

Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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