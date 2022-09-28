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Haberler Galeri Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!
Giriş Tarihi: 28.09.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 08:17

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Ünlü çift bugün boşanma protokolüne imza atacak. Adliyenin boşluğuna göre ya cuma günü ya da pazartesi günü hakim karşısına çıkarak boşanacak. Yani Çırağan Sarayı'nda başlayan aşk, Beykoz Adliyesi'nde son bulacak. İşte tüm detaylar…

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan küçük bir nikâh töreniyle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, bugün boşanmak için son adımı atıyor. Bugün protokol imzalayacak olan çift, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmayarak, beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor.

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

Hürriyet'in haberine göre; Çok konuşulan bir yıllık ilişkilerini nisan sonunda resmiyete dönüştüren çiftin yüzü nikâhtan beri gülmemişti. Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

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Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

Bugün boşanma protokolüne imza atacak olan çift, adliyenin boşluğuna göre ya cuma günü ya da pazartesi günü hakim karşısına çıkarak boşanacak. Yani Çırağan Sarayı'nda başlayan aşk, Beykoz Adliyesi'nde son bulacak...

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

TAKILAR HADİSE'DE KALIYOR

Bu arada herkesin çok merak ettiği o detaya da açıklık getireyim. Biliyorsunuz, Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise'den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti.

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

Büyük tepki çeken bu olay sonrası Hadise, bir konserinde "Prensesler gibiyim baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözlerini söyledikten sonra parmağındaki yüzüğü çıkartıp fırlatarak, Dinçerler'e mesaj göndermişti. Bu olay sonrası Mehmet Dinçerler'in isteğinden vazgeçip, takıları ve yüzüğü Hadise'ye bırakma kararı aldığını öğrendim. Dinçerler'e de bu yakışırdı zaten. Neden baştan böyle bir şey yaptı, anlamak zor!

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