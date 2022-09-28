Giriş Tarihi: 28.09.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 08:17

Beş aylık evliliklerini resmen bitiriyor! Hadise ve Mehmet Dinçerler bugün boşanmak için son adımı atıyor!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 5 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Ünlü çift bugün boşanma protokolüne imza atacak. Adliyenin boşluğuna göre ya cuma günü ya da pazartesi günü hakim karşısına çıkarak boşanacak. Yani Çırağan Sarayı'nda başlayan aşk, Beykoz Adliyesi'nde son bulacak. İşte tüm detaylar…