Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
14:21
Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! "Şans bu sefer benden yana"
Hızlı başlayan aşkları aynı hızda sona eren ve özel hayatında bir türlü aradığını bulamayan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ünlü şef Yağız İzgül ile el ele objektiflere yansıyan, ancak bir süre sonra ilişkisinin bittiğini duyuran Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Özdemir, 3 aylık yeni sevgilisiyle Yeniköy'de kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, "Sanırım aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana oldu" dedi.