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Haberler Galeri Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! "Şans bu sefer benden yana"
Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 14:21

Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! "Şans bu sefer benden yana"

Hızlı başlayan aşkları aynı hızda sona eren ve özel hayatında bir türlü aradığını bulamayan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ünlü şef Yağız İzgül ile el ele objektiflere yansıyan, ancak bir süre sonra ilişkisinin bittiğini duyuran Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Özdemir, 3 aylık yeni sevgilisiyle Yeniköy'de kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, "Sanırım aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana oldu" dedi.

Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! Şans bu sefer benden yana

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir'in aşk hayatı baş döndürmeye başladı.

Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! Şans bu sefer benden yana

Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin, Nail Göleli ve Yağız İzgül gibi isimlerle aşk yaşayan Özdemir, her ayrılık sonrasında "Aşktan yana şansım yok" demişti.

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Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! Şans bu sefer benden yana

Geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de bir balıkçıda buluşan Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu, mekanın arka kapısından kaçarak objektiflerden kurtulmuştu.

Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! Şans bu sefer benden yana

Güzel oyuncu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! Şans bu sefer benden yana

Özdemir'in yanında yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu da vardı.

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