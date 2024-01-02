Giriş Tarihi: 02.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
09:57
Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez "Dön Ne Olur" şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Ebru Gündeş, yıllar sonra ilk kez o şarkıyı tekrar söyledi. 24 yıl aradan sonra 'Dön Ne Olur' şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarına hakim olmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…