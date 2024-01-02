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Haberler Galeri Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez "Dön Ne Olur" şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 09:57

Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez "Dön Ne Olur" şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Ebru Gündeş, yıllar sonra ilk kez o şarkıyı tekrar söyledi. 24 yıl aradan sonra 'Dön Ne Olur' şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarına hakim olmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Dön Ne Olur şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

90'lı yılların sonlarına doğru müzik listelerini alt üst eden Ebru Gündeş, hem magazinin hem de radyoların en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Dön Ne Olur şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

Henüz albümü çıkmadan 'Çingenem' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Gündeş, her şeyi tamamladıktan sonra yeni albümünün tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Dön Ne Olur şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

Gündeş, albümünün tanıtımı için daha sonra ikonikleşecek kırmızı gözlüğü ve iddiasız kıyafet seçimiyle stüdyoda basının karşısına çıktı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Dön Ne Olur şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

Gazetecilerle sohbet bittikten sonra albüme adını veren 'Dön Ne Olur' şarkısını playback olarak seslendiren şarkıcı, ilk başta kimsenin ciddiyetini fark edemediği korkunç bir olay yaşadı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Dön Ne Olur şarkısını söyleyen Ebru Gündeş gözyaşlarını hakim olamadı!

Yalnızca yardımcısına parmaklarıyla "başım dönüyor" diyebilen Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra şarkıcı olduğu yere yığıldı.

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