Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
11:15
Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!
Usta oyuncu Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı. Mesut Akusta, son olarak Bebek Parkı'nda kızı ve eşi ile görüntülendi. Mesut Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte merak edenler için usta oyuncunun sağlık durumu ve yaşadığı zor günler…