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Haberler Galeri Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:15

Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Usta oyuncu Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı. Mesut Akusta, son olarak Bebek Parkı'nda kızı ve eşi ile görüntülendi. Mesut Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte merak edenler için usta oyuncunun sağlık durumu ve yaşadığı zor günler

Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.

Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Sevenlerini korkutan usta oyuncu, son olarak Bebek Parkı'nda kızı ve eşi ile görüntülendi. Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Milliyet'in haberine göre; Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir Akusta ve kızı Berfin Cano ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.

Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Kızını salıncakta sallayan oyuncu ile Berfin'in eğlenceli görüntüleri objektiflere yansıdı.

Beyin kanaması geçirmişti… Usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Neşesi bir hayli yerinde olan minik Berfin Cano, anne ve babasının fotoğraflarını çekti.

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