Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:52
"Bir çift bu kadar yakışır" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden Bali'de mutluluk pozları!
Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile hayran bırak gelin İrem Uslu Bilgin övgüleri toplamıştı. Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin'den aşk dolu tatil kareleri geldi. Daha önce İspanya'ya giden çift şimdi ise Bali'den paylaşımlarda bulundu. Uğur Bilgin ile eşi İrem Uslu Bilgin'in mutluluğu yüzünden okundu. Çiftin aşk pozlarına "Maşallah" "Birbirlerine çok yakıştılar" yorumları yağdı.