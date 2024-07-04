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Haberler Galeri "Bir çift bu kadar yakışır" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:27

"Bir çift bu kadar yakışır" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz yıl ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile hayran bırak gelin İrem Uslu Bilgin övgüleri toplamıştı. Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin'den aşk dolu yeni kare geldi. Daha önce İspanya'ya giden çift daha sonra Bali'den paylaşımlarda bulunmuştu. İkili şimdi de başlaşa yemeklerinden kare paylaştı. Uğur Bilgin ile eşi İrem Uslu Bilgin'in mutluluğu yüzünden okundu. Çiftin aşk pozlarına "Maşallah" "Birbirlerine çok yakıştılar" yorumları yağdı.

Bir çift bu kadar yakışır Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyunculardan olan Uğur Bilgin adeta karda yürümüş izini belli etmemişti. Sürpriz nişan pozları hayranlarını da oldukça şaşırtmıştı.

Bir çift bu kadar yakışır Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin'in nişanlandığı haberlerinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki genç çift geçtiğimiz yıl ağustos ayında hayatlarını birleştirdi.

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Bir çift bu kadar yakışır Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı.

Bir çift bu kadar yakışır Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Görkemli ama bir o kadar da samimi bir düğünle evlenen çift birbilerine çok yakıştırılmıştı.

Bir çift bu kadar yakışır Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden mutluluk pozları!

Güzelliği ve zarafeti ile hayran bırak gelin İrem Uslu Bilgin övgüleri toplamıştı.

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