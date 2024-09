Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

- Bir Gece Masalı'nda Canfeza Kilimci'yi canlandırıyorsunuz. Onu nasıl tanımlarsınız?

- Canfeza bir yörük kızı. Annesini doğum sırasında kaybediyor. Babası da Canfeza'yı kendi çıkarları için zorla evlendirmeye çalışıyor. Kendini büyük bir kaosun ortasında bulan Canfeza, inancı ve aşkına tutunarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

- Yörük kızını oynamak için nasıl bir çalışma yaptınız?

- Canfeza, at binen ve atları seven bir karakter. Ben de at binmeyi çok seviyordum, ancak profesyonel bir eğitim almamıştım. Diziden önce bu rol için özel binicilik dersleri aldım.