Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
08:29
Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, seyirciyi ekran başına bağlamayı başardı. Biz de dizide Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir araya geldik ve hem diziyi hem de özel hayatını konuştuk. Genç yıldız Su Burcu Yazgı Coşkun; "İşime tutku ile bağlıyım. Göründüğüm kadar da kırılgan değilimdir. Güçlü bir mantalitem vardır her zaman" diyor... Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan samimi itiraflar...