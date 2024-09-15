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Giriş Tarihi: 15.09.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 08:29

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, seyirciyi ekran başına bağlamayı başardı. Biz de dizide Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir araya geldik ve hem diziyi hem de özel hayatını konuştuk. Genç yıldız Su Burcu Yazgı Coşkun; "İşime tutku ile bağlıyım. Göründüğüm kadar da kırılgan değilimdir. Güçlü bir mantalitem vardır her zaman" diyor... Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan samimi itiraflar...

MERVE YURTYAPAN
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Su Burcu Yazgı Coşkun, henüz 6 yaşındayken setlere adım attı. Birçok reklam filminde oynadı, uzun soluklu dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Şöhret basamaklarını adım adım çıkan Coşkun, ekranların masum, naif genç kızı olarak ön plana çıktı ve son dönemin aranılan yıldızlarından biri oldu. Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu, Yörük kızı Canfeza karakteriyle izleyiciyle buluştu.

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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Modern bir aşk masalını ekrana taşıyan dizi, aynı zamanda aksiyon ve intikam dolu hikayesiyle de izleyiciyi etkisi altına aldı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey Konağı'na uzanan güçlü hikaye, ilk bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve reytingleri altüst etti. Dizide olgun, umutlu ve masum bir karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir araya geldik. Küçük yaşta adım attığı setleri, dizinin başarısını, yeni yolculuğunu ve aşka bakışını konuştuk.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan samimi itiraflar: Göründüğüm kadar kırılgan değilim...

- Bir Gece Masalı'nda Canfeza Kilimci'yi canlandırıyorsunuz. Onu nasıl tanımlarsınız?
- Canfeza bir yörük kızı. Annesini doğum sırasında kaybediyor. Babası da Canfeza'yı kendi çıkarları için zorla evlendirmeye çalışıyor. Kendini büyük bir kaosun ortasında bulan Canfeza, inancı ve aşkına tutunarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.
- Yörük kızını oynamak için nasıl bir çalışma yaptınız?
- Canfeza, at binen ve atları seven bir karakter. Ben de at binmeyi çok seviyordum, ancak profesyonel bir eğitim almamıştım. Diziden önce bu rol için özel binicilik dersleri aldım.

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