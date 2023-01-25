Giriş Tarihi: 25.01.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:04

'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Henüz 9 yaşındayken kısa süre içerisinde herkesin çok sevdiği bir yarışmacı haline geldi. 'Fındık Kurdu Berna' lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Sesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Karagözoğlu şimdilerde müziğe olan ilgisini kişisel YouTube kanalı üzerinden devam ettiriyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...