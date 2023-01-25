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Haberler Galeri 'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı
Giriş Tarihi: 25.01.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:04

'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Henüz 9 yaşındayken kısa süre içerisinde herkesin çok sevdiği bir yarışmacı haline geldi. 'Fındık Kurdu Berna' lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Sesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Karagözoğlu şimdilerde müziğe olan ilgisini kişisel YouTube kanalı üzerinden devam ettiriyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

Katıldığı yarışma programında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilinen ve ekran başındaki kişilerin de beğenisini kazanmayı başaran Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Bakan bir daha baktı

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

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