Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:38
Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti evlilik yolunda hızla ilerliyordu. Aşıklar son olarak Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel'in doğum gününde biraraya gelmişti. Çağla Şıkel çocukları, sevgilisi ve aile bireyleriyle yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aile pozunda özellikle Nail Gönenli dikkat çekmişti. Ünlü çiftin, mutlulukları çok uzun sürmedi. Çağla Şıkel, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı. İşte tüm detaylar…