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Haberler Galeri Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:38

Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti evlilik yolunda hızla ilerliyordu. Aşıklar son olarak Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel'in doğum gününde biraraya gelmişti. Çağla Şıkel çocukları, sevgilisi ve aile bireyleriyle yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aile pozunda özellikle Nail Gönenli dikkat çekmişti. Ünlü çiftin, mutlulukları çok uzun sürmedi. Çağla Şıkel, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı. İşte tüm detaylar…

Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

Bir süredir avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan manken Çağla Şıkel, avukat sevgilisini bıraktı.

Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

İki çocuğunun babası şarkıcı Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan model ve sunucu Çağla Şıkel, seneler sonra aşkı tekrar bulmuş; bu yılın başında Avukat Nail Gönenli ile sevgili olmuştu.

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Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

Gönenli aileye girmiş, Şıkel'in annesinin doğum gününe bile katılmıştı.

Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

AYRILDILAR

Evlenmeleri beklenilen çiftten kötü haber geldi.

Bir yılda bitti! Sevgilisi Nail Gönenli’den ayrılan Çağla Şıkel ilk kez konuştu! Ayrılığın nedeni…

Ünlü çiftin, mutlulukları çok uzun sürmedi. Çiftten ayrılık haberi geldi.

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